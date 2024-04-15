Мостовой: «Спартак» сейчас не нужен Карпину»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о возможном назначении Валерия Карпина на должность наставника столичного клуба.

«А зачем? У него есть «Ростов», есть сборная. Не вижу смысла. Карпину сейчас «Спартак» точно не нужен», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Спартаку» стоит обратиться к свободным тренерам.

На данный момент «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков.

Напомним, ранее «Спартак» сообщил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста наставника команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен экс-помощник Абаскаля Владимир Слишкович.