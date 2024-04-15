Тихонов: «У меня своя красно-синяя команда, красно-белая подождёт»

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что пока не хочет возглавлять не чужой для него клуб. Дело в том, что «красно-белые» в выходные остались без главного тренера. Клуб покинул Гильермо Абаскаль.

«У меня сейчас есть своя «красно‑синяя» команда. Я работаю, очень доволен ребятами, их отношением к делу. «Красно‑белая» команда подождет», - говорит Тихонов для телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что с минувшей зимы Тихонов возглавляет красноярский «Енисей», этот клуб – участник Мелбет-Первой лиги.

Ранее бывший лидер пермского «Амкара» Алексей Попов заявил, что считает Тихонова лучшим вариантом для «Спартака».