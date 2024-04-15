В РПЛ новый лидер по гостевым победам

В минувшие выходные питерский «Зенит» смог одержать важнейшую победу в гостях над прямым конкурентом за чемпионство – «Краснодаром» (2:1). Но интересен в этом событии не только его исход.

Дело в том, что питерский клуб одержал свою 161 гостевую победу с 2002 года – с момента основания Российской премьер-лиги. Как сообщает «Цифроскоп», теперь «Зенит» - единоличный лидер российского чемпионата по победам на выезде. Питерский клуб обошёл московский ЦСКА – у армейцев на данный момент 160 выездных викторий.

В турнирной таблице после успеха в Краснодаре питерцы занимают первое место с 47 очками, отрыв от второй строчки – четыре балла.