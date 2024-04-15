Артига: «Зарубежному тренеру не обязательно учить русский язык»

Франк Артига, главный тренер московской «Родины» из Мелбет-Первой лиги заявил, что зарубежному тренеру не обязательно учить русский язык для работы в российском футболе.

«Хорошо, что переводчики в клубе справляются со своей работой. Главное, что игроки меня понимают. Конечно, я считаю, что важно учить язык, но это не обязательно», - говорит Артига телеканалу «Матч Премьер».

Коуч добавил, что после года жизни в России русский язык до сих пор является для него очень сложным.

«Начать диалог для меня пока очень сложно», - отметил Артига.

Ранее Артига высказался о том, каково ему жить и работать в России. Тренер, напомним, является испанцем по национальности.