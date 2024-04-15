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Силкин: «Какая Тюкавину Европа, вы о чём?»

15 Апреля 2024 • 18:40 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
21.04 14:00

Российский тренер Сергей Силкин высказался о возможном отъезде форварда «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.

Специалист считает, что Тюкавин проводит хороший сезон, но хочется видеть от него чего-то большего.

«Какая Европа, вы о чем? Чтобы куда-то уехать нужно забивать в каждой игре, все время выделяться. Но ему нужна стабильность, этого пока не хватает», — приводит слова Силкина портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 21-летний Тюкавин появился на поле в 29 встречах во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором восьми ассистов.

Трудовой договор нападающего с «бело-голубыми» рассчитан до 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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