Силкин: «Какая Тюкавину Европа, вы о чём?»

Российский тренер Сергей Силкин высказался о возможном отъезде форварда «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.

Специалист считает, что Тюкавин проводит хороший сезон, но хочется видеть от него чего-то большего.

«Какая Европа, вы о чем? Чтобы куда-то уехать нужно забивать в каждой игре, все время выделяться. Но ему нужна стабильность, этого пока не хватает», — приводит слова Силкина портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 21-летний Тюкавин появился на поле в 29 встречах во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором восьми ассистов.

Трудовой договор нападающего с «бело-голубыми» рассчитан до 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.