Личка высказался о словах Зидана

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка высказался насчёт слов известного тренера Зинедина Зидана. Француз ранее говорил, что в более крупных клубах в раздевалке приходится сталкиваться с большим эго игроков. У Лички спросили, ощутил ли он это при переходе из «Оренбурга» в «Динамо».

«Понятно, что в раздевалке была другая атмосфера, не все футболисты начинают играть в стартовом составе. Но должен сказать, что мы между собой разговариваем об этом. Не могу сказать на сегодняшний день, что у кого-то из футболистов эго выше команды», - цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на девять зачётных баллов.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 17 апреля – против «Оренбурга» в Кубке России.