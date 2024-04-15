ЦСКА никогда не проигрывал с Агаповым в составе

Московский ЦСКА ни разу не проигрывал, когда в составе клуба на поле появлялся молодой защитник Илья Агапов. Таким фактом делится Opta Sports.

Так, Илья провёл за армейский клуб в этом сезоне 11 матчей и ещё два – в прошлом сезоне, ни один из них не закончился поражением ЦСКА.

А в последний раз команда Агапова проигрывала в чемпионате России аж полтора года назад. Тогда «Пари НН», в составе которого ещё выступал Агапов, в октябре 2022 года проиграл самарским «Крыльям Советов» (1:2).

Напомним, в минувшие выходные ЦСКА удалось избежать поражения в битве с «Локомотивом». Команды сыграли в боевую ничью 3:3.