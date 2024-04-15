Балахнин оценил шансы «Ростова» на попадание в топ-3 РПЛ

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о перспективах «Ростова» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Ростову» однозначно будет тяжело попасть в тройку. Легко не будет, матч с «Факелом» это показал», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Специалист признался, что «Ростов» продемонстрировал не самую лучшую игре в матче с «Факелом» (1:0), но команда регулярно набирает очки, а это главное.

По итогам 23 сыгранных матчей подопечные Валерия Карпина занимают восьмое место в чемпионате России, набрав 34 очка. Отставание дончан от идущего на третьей строчке «Динамо» составляет четыре балла.