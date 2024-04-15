Федотов – о Тамерлане Мусаеве: «Профессионал, который сам себя двигает вперёд»

Владимир Федотов, главный тренер московского ЦСКА похвалил своего подопечного, а именно форварда Тамерлана Мусаева. Минувшей зимой нападающий перебрался в стан «армейцев» из «Балтики». К этому дню у него уже четыре гола и два ассиста за «армейцев» в семи матчах РПЛ и Кубка России.

«Форварду важно забивать, но мы также должны оценивать то, что он делает, когда не забивает: много прессингует, цепляется за мячи. Он профессионал, который сам себя двигает вперед», - хвалит Мусаева Федотов для телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что Тамерлану всего 22 года. В юности он уже занимался в академии московского ЦСКА.