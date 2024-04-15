Кечинов выбрал тренера для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о том, кто может стать новым наставником столичного клуба.

14 апреля «Спартак» сообщил о досрочном расторжении трудового соглашения с 35-летним Гильермо Абаскалем.

По мнению эксперта, «Спартак» должен возглавить российский тренер, который отлично знаком с клубом.

«А таких людей сейчас, получается, двое – Карпин, который работает в «Ростове» и сборной, и Черчесов, который без работы», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что «Спартаку» будет трудно договориться с Карпиным, у которого есть «Ростов», поэтому лучше сосредоточиться на Черчесове.

После 23 матчей «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.