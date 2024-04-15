Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов выбрал тренера для «Спартака»

15 Апреля 2024 • 18:18 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о том, кто может стать новым наставником столичного клуба.

14 апреля «Спартак» сообщил о досрочном расторжении трудового соглашения с 35-летним Гильермо Абаскалем.

По мнению эксперта, «Спартак» должен возглавить российский тренер, который отлично знаком с клубом.

«А таких людей сейчас, получается, двое – Карпин, который работает в «Ростове» и сборной, и Черчесов, который без работы», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что «Спартаку» будет трудно договориться с Карпиным, у которого есть «Ростов», поэтому лучше сосредоточиться на Черчесове.

После 23 матчей «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Станислав Черчесов Валерий Кечинов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Апреля
18:18
Кечинов выбрал тренера для «Спартака»
17:32
Гаджиев ответил, стоит ли «Спартаку» возвращать Карреру
16:50
Тарханов заявил, что пошёл бы работать в «Спартак» вместе с Романцевым
16:06
Слишкович может остаться тренером «Спартака» до конца сезона
15:33
В «Ростове» высказались о выкупе Умара Сако
15:06
Кечинов рассказал, чем ему запомнилась работа Абаскаля в «Спартаке»
15:05
Непомнящий рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»
14:52
Канчельскис призвал «Спартак» вернуть Романцева
14:33
Рианчо заявил, что не готов вернуться в «Спартак»
14:06
Испанский журналист: «Абаскаль сможет найти себе клуб в Европе»
13:54
Смородская: «Абаскаль больше никогда не найдёт команду» 2
13:41
Романцев высказался об отставке Абаскаля
13:29
Гунько: «Руководство «Спартака» долго терпело Абаскаля»
12:00
Бушманов высказался о новом тренере «Спартака»
11:17
Умер бывший начальник московского «Спартака»
10:24
Агент Роналдо: «Если поступит предложение от «Зенита», сядем и поговорим с «Ростовом»
10:14
Песьяков: «В Воронеже выиграть приятнее, чем у «Динамо»
09:55
Песьяков: «Ростов» успешно выполнил задачу — не вылететь»
09:34
Голенков: «В матче с «Факелом» нам многое удавалось»
00:44
Смородская: «Думаю, Карпин не пойдёт сейчас в «Спартак»
00:35
Смородская назвала Абаскаля худшим тренером РПЛ за последние годы 1
14 Апреля
23:36
Шнякин: «Все обстоятельства кричат, что новым тренером «Спартака» должен быть Карпин» 1
22:38
Валерий Овчинников: Руководство «Спартака» побоится брать Черчесова 3
22:27
Селюк: «Абаскаля изначально не должны были брать в «Спартак»
22:09
Назван один из главных кандидатов на пост главного тренера «Спартака» 3
20:45
В Испании положительно оценили работу Абаскаля в «Спартаке»
19:34
Шишкин назвал идеального тренера для «Спартака» 4
19:06
В «Оренбурге» высказались о возможном уходе Деограсии в «Спартак» 1
18:45
Тарханов: «Спартак» затянул с отставкой Абаскаля
18:40
Тарханов назвал четырёх тренеров, которые готовы принять «Спартак» 4
18:29
Кузьмичёв — о новом тренере «Спартака»: «Напрашивается кандидатура Черчесова»
18:21
Кузьмичёв назвал единственного российского тренера, который поможет «Спартаку»
17:40
Кавазашвили назвал главную проблему Абаскаля в «Спартаке»
17:35
Пятницкий назвал ошибкой приглашение Абаскаля в «Спартак»
17:32
Александр Мостовой высказался об увольнении Абаскаля 2
17:04
Агент Жорже: «Спартак»? Артур в Бразилии»
16:50
Заварзин считает, что «Спартаку» следует пригласить Карпина
16:38
Петржела: «Спартак» не сможет отобрать титул у «Зенита», даже если пригласит Клоппа» 1
16:24
Мостовой: «Я полтора года назад сказал, что Абаскаль — не футбольный человек, но умных людей слушать не хотят»
16:09
Бояринцев: «Руководство «Спартака» поступило правильно, уволив Абаскаля»
15:53
Гладилин: «Абаскаль не был готов к такому большому клубу как «Спартак»
14:43
Аршавин предположил, почему Абаскаля не увольняют из «Спартака»
12:00
Корнеев: «Спартаку» нужен тренер, который брал титулы»
11:33
Корнеев: «Игроки «Спартака» деградируют при Абаскале»
11:18
Мостовой: «С деньгами я бы смог сделать «Спартак» чемпионом»
08:19
Экс-наставник «Спартака» Чернышов рассказал, что общался с клубом из Саудовской Аравии
13 Апреля
18:09
«Спартак» подпишет нового форварда
17:03
Мостовой — о будущем Абаскаля: «Из малины не уходят»
16:51
Смородская: «Абаскаля надо гнать, он ничего не умеет»
16:36
«Спартак» хочет избавиться от легионера
16:00
Орещук — об Эшуорте: «Вообще не понимаю, кто это был»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Хави останется в «Барселоне» при одном условии Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Названо условие ухода Абаскаля из «Спартака»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Леверкузен больше не Неверкузен: «Байер» круто урвал первое в истории чемпионство, поколотив «Вердер»
Спортивные новости
Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Апреля
18:53 · Россия. Премьер-лига
В РПЛ новый лидер по гостевым победам
18:41 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Зарубежному тренеру не обязательно учить русский язык»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Какая Тюкавину Европа, вы о чём?»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Личка высказался о словах Зидана
18:28 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА никогда не проигрывал с Агаповым в составе
18:27 · Россия. Премьер-лига
Балахнин оценил шансы «Ростова» на попадание в топ-3 РПЛ
18:23 · Россия. Премьер-лига
Федотов – о Тамерлане Мусаеве: «Профессионал, который сам себя двигает вперёд»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Кечинов выбрал тренера для «Спартака»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза дал совет «Спартаку» после увольнения Абаскаля
18:08 · Кубок России
Дьяков: «Джикия может появиться в старте с «Зенитом»
18:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
Артига: «За время в России убедился, что здесь комфортно жить и работать» 1
17:48 · Кубок России
Петржела: «Игра в Кубке не так важна для «Зенита»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Сперцян и Кордоба просто выпали» эксклюзив
17:41 · Россия. Премьер-лига
Каштанов и Тикнизян отметились уникальным достижением чемпионатов России
17:41 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Антона Миранчука не возьмут в европейский топ-клуб 1
Все новости
Рекомендуем