Агент Барбоза дал совет «Спартаку» после увольнения Абаскаля

Известный агент Паулу Барбоза дал «Спартаку» совет по выбору нового главного тренера. Барбоза считает, что московскому клубу не следует торопиться.

«Найти и назначить тренера, который сейчас же возьмёт команду и начнёт удачно работать, практически нереально. Лучший вариант – назначить временного тренера на должность исполняющего обязанности. Что «Спартак», собственно, и сделал», - цитирует Барбозу «РБ Спорт».

По словам Барбозы, «Спартаку» лучше без спешки рассмотреть кандидатов, учитывая в том числе и тот факт, что летом кто-то из тренеров может оказаться свободным.

Напомним, что в воскресенье, на следующий день после поражения от «Сочи» (0:1) в Премьер-лиге, «Спартак» объявил об увольнении с должности главного тренера Гильермо Абаскаля. Пока что с командой будет работать Владимир Слишкович.