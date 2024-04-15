Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Сперцян и Кордоба просто выпали»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил домашнее поражение «Краснодара» от «Зенита» (1:2).

- Нет игры у «Зенита» и нет игры у «Краснодара». Я имею в виду фирменную игру или узнаваемую. Очки набирают с трудом, со скрипом. Но здесь всё-таки предпочтение было у «Зенита». Не в плане игрового преимущества, а просто в исполнителях. В «Краснодаре» не нашлось таких людей – об этом мы и говорили тогда по осени. Когда «Краснодар» был на первом месте, очень большой вклад вносили Сперцян и Кордоба. Сейчас они просто выпали. Говорили, что будет спад или, не дай бог, травма, и команда поплывёт.

Хотя больше даже игра ничейная была, по-моему. В «Зените» люди исполнили два удара. Сафонов для «Краснодара» тоже немаловажная фигура. Когда он пропускал, он там не ошибся, но я бы сказал, что не выручил. В принципе, всё закономерно. Обычно смена тренера приносит положительные эмоции, а здесь это вроде никак не повлияло.

Главное, чтоб «Краснодар» не попал в яму, из которой вообще тяжело будет выбираться. А это вполне возможно. Всё зависит от коллектива, от тренера. Надо же выйти из того штопора, а гарантии никакой нет. Я думаю, всё это, в принципе, закономерно, – сказал Чугунов.