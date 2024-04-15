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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каштанов и Тикнизян отметились уникальным достижением чемпионатов России

15 Апреля 2024 • 17:41 Комментировать

Лишь два игрока в истории чемпионатов России были предупреждены, забивали голы и удалялись в рамках компенсированного времени. Фактом делится «Цифроскоп».

Первый игрок, у которого это получилось, появился в этом сезоне – это защитник «Локо» Наир Тикнизян. Он в составе «Локомотива» забил «Зениту» в осенней игре в Питере (2:1), а в добавленное время был предупреждён и удалён.

Второй игрок с таким достижением – Алексей Каштанов, в минувшие выходные он играл в составе «Урала» с «Динамо», уральцы неожиданно выиграли благодаря голу Каштанова и чуть улучшили своё положение в турнирной таблице – 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Наир Тикнизян Алексей Каштанов
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