Каштанов и Тикнизян отметились уникальным достижением чемпионатов России

Лишь два игрока в истории чемпионатов России были предупреждены, забивали голы и удалялись в рамках компенсированного времени. Фактом делится «Цифроскоп».

Первый игрок, у которого это получилось, появился в этом сезоне – это защитник «Локо» Наир Тикнизян. Он в составе «Локомотива» забил «Зениту» в осенней игре в Питере (2:1), а в добавленное время был предупреждён и удалён.

Второй игрок с таким достижением – Алексей Каштанов, в минувшие выходные он играл в составе «Урала» с «Динамо», уральцы неожиданно выиграли благодаря голу Каштанова и чуть улучшили своё положение в турнирной таблице – 2:1.