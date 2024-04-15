Булыкин: Антона Миранчука не возьмут в европейский топ-клуб

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном отъезде хавбека «красно-зелёных» Антона Миранчука в Европу.

«В топ-клуб, конечно, не возьмут, а вот в средний клуб — можно попробовать, но тогда надо уменьшить запросы в зарплате», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, Миранчуку стоит соглашаться на любую зарплату, а потом за счет своей игры добиваться повышения.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

Трудовой договор игрока с «Локомотивом» рассчитан до предстоящего лета. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет пять миллионов евро.