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Булыкин: Антона Миранчука не возьмут в европейский топ-клуб

15 Апреля 2024 • 17:41 Комментировать (1)
Рубин
...
Локомотив Москва
20.04 14:00

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном отъезде хавбека «красно-зелёных» Антона Миранчука в Европу.

«В топ-клуб, конечно, не возьмут, а вот в средний клуб — можно попробовать, но тогда надо уменьшить запросы в зарплате», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, Миранчуку стоит соглашаться на любую зарплату, а потом за счет своей игры добиваться повышения.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

Трудовой договор игрока с «Локомотивом» рассчитан до предстоящего лета. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Антон Миранчук ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
15 Апреля 2024 в 17:53
ай в фырынцварыш на 100 тыр шморинтав.. А-ха-ха-ха! )))
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