Павлюченко – о контракте с «Родиной-2»: «Никуда он от меня не убежит»

Роман Павлюченко с недавних пор трудится как приглашённый тренер в клубе Второй лиги А – «Родине-2». В минувшие выходные коллектив разгромил «Муром» со счётом 5:2.

Роман рассказал о контракте, который в теории мог бы подписать со столичным дублем команды Мелбет-Первой лиги.

«Дебют удался. Контракт? Он никуда от меня не убежит, подпишу, конечно. На следующей неделе будет встреча, обсудим», - говорит Павлюченко телеканалу «Матч ТВ».

Ранее Павлюченко рассказывал, что будет совмещать игру в Медиалиге за «Fight Nights» и работу тренером. В «Родине-2» Павлюченко, напомним, работает с нападающими.