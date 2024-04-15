Гаджиев ответил, стоит ли «Спартаку» возвращать Карреру

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном возвращении Массимо Карреры в «Спартак».

Напомним, итальянский специалист возглавлял столичный клуб с 2016 по 2018 год. В настоящий момент 59-летний Каррера возглавляет «Асколи» из итальянской Серии B.

«Стоит ли вернуть Карреру? Я считаю, что москвичей должен возглавить российский тренер. Они уже перепробовали множество иностранцев», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

Ранее «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника назначен Владимир Слишкович.