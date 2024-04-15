«Локомотив» повторил достижение чемпионского сезона по поражениям в 23 турах

Московский «Локомотив» в 23 прошедших турах сезона Российской премьер-лиги проиграл всего четыре раза.

Что любопытно, так мало «железнодорожники» проигрывали на этой дистанции в последний раз в сезоне-2017/2018. Именно тогда в России в последний раз на данный момент чемпионом был не питерский «Зенит». Таким фактом делится Opta Sports.

Для сравнения, в прошлом сезоне у столичного клуба было аж 11 поражений после 23 туров. Весну команда провела выше всяческих похвал и финишировала далеко от зоны вылета.

На данный момент у «Локо» пятое место в активе и 37 очков. Отставание от третьего места всего лишь один балл, занимает его «Динамо».