Бывший игрок «Кубани» Селин: «Зенит» зимой усилился, а «Краснодар» – нет»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал домашнее поражение «Краснодара» от «Зенита» в 24-м туре РПЛ со счётом 1:2.

- Смотря матч, поймал себя на мысли, что «Краснодар», претендуя на чемпионство, играл дома вторым номером. По сути, «Зенит» даже на выезде показал, кто в доме хозяин, и «Краснодар» ничего не смог этому противопоставить.

- Борьба за чемпионство теперь закрыта?

- Можно верить до конца, но судя по тому, как развиваются события, стоит констатировать, что «Зенит», скорее всего, уже не отпустит ситуацию. На протяжении последних сезонов «Зенит» очень грамотно анализирует ситуацию и делает всё для того, чтобы постоянно становиться чемпионом. Проводится определённая работа, приобретаются игроки на те позиции, которые требуют усиления. За счёт этого «Зенит» в весенней части всегда прибавляет и достигает результата.

«Краснодар» в этом сезоне как никогда был близок к тому, чтобы до конца навязывать борьбу за чемпионство. И что мы видим? Никаких усилений команды в зимнюю паузу. Я понимаю, что у «Зенита» финансовых возможностей побольше, чем у «Краснодара». Но всё равно можно было найти качественных игроков, пускай это были бы не звёзды, которые бы пришли и реально укрепили команду или хотя бы повысили уровень конкуренции для игроков основы. Конкуренция – она ведь тоже мотивирует, футболисты начинают доставать из себя резервы и прибавлять.

Весной возобновился сезон – и по сравнению с осенней частью «Краснодар» вообще не узнать. Регулярные потери очков, невнятная игра. Ничего вообще нет. Вот и следствие того, что было сделано или не сделано зимой. Кто где недоработал, кто что провалил, это они уже сами у себя разберутся. Играя с прямым конкурентом за первое место, ты демонстрируешь, готов стать чемпионом или нет. «Краснодар» оказался не готов, – заключил Селин.

После 24-го тура чемпионата России «Краснодар» идёт на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка.