Названы лишь два игрока РПЛ с 23 матчами сезона без замен

В Opta Sports назвали лишь двух игроков Российской премьер-лиги, которые от звонка – до звонка отыграли все 23 прошедших матча сезона. Любопытно, что оба они представляют южные клубы. Это лидер и полузащитник «Ростова» Данил Глебов и Хуниор Алонсо из «Краснодара».

Любопытно, но последним игроком, который на данный момент сыграл все минуты сезона Премьер-лиги был Андрей Семёнов. Защитник «Ахмата» сделал это в сезоне-2019/20. А если исключить защитников, в последний раз такой случай был в сезоне-2006, когда все матчи без замен отыграли Элвир Рахимич и Константин Зырянов.

Больше шансов отыграть все матчи сезона у Данила Глебова, у которого нет ни одной желтой карточки, у Алонсо следующая желтая приведет к дисквалификации, отмечают статистики.