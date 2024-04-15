Аршавин ответил, планирует ли стажироваться в Англии

Член правления питерского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, планирует ли он пройти тренерскую стажировку в Англии.

Как известно, в своё время Аршавин играл в Англии за лондонский «Арсенал».

«Пока я у Лички прошёл [стажировку], мне этого достаточно. Если нужно будет, то поеду [в Англию]», - слова Аршавина приводит Sport24.

Отметим, что в Премьер-лиге Англии Андрей Аршавин провёл 105 матчей. В них россиянин записал на свой счёт 23 гола и 27 результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Зенит» ближайший матч поведёт 17 апреля – против «Спартака» в Кубке России.