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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Матч «Крылья Советов» — «Рубин» удивил своей бестолковостью»

15 Апреля 2024 • 16:58 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Рубин

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о матче 24-го тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» обыграли «Рубин» со счётом 2:0.

Эксперт раскритиковал команды, выразив мнение, что за последние годы они растеряли свои лучшие качества.

«Эта игра меня удивила своей бестолковостью, неумением играть в футбол, отсутствием какого-либо футбольного мастерства. Не ожидал такого ни от то, ни от другой команды», — приводит слова Колоскова Metaratings.

После 23 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, опережая девятый «Рубин» на четыре очка. До конца сезона командам осталось провести по семь игр.

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