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Силкин считает, что сезон для «Динамо» закончен

15 Апреля 2024 • 16:54 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
21.04 14:00

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о результатах столичного клуба во второй части сезона Российской премьер-лиги.

Напомним, что подопечные Марцела Лички проиграли три последних тура, уступив «Ростову» (1:4), «Спартаку» (1:2) и «Уралу» (1:2).

Специалист отметил, что до этого у «бело-голубых» была беспроигрышная серия из 15 игр, но рано ил поздно серии заканчиваются.

«Сезон для «Динамо» уже закончен, шансов на чемпионство больше нет. «Зенит» на голову сильнее», - приводит слова Силкина «Спорт-Экспресс». 

Напомним, что за семь туров до конца чемпионата России «Динамо» отстаёт от «Зенита» на девять очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин

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