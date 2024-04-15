Силкин считает, что сезон для «Динамо» закончен

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о результатах столичного клуба во второй части сезона Российской премьер-лиги.

Напомним, что подопечные Марцела Лички проиграли три последних тура, уступив «Ростову» (1:4), «Спартаку» (1:2) и «Уралу» (1:2).

Специалист отметил, что до этого у «бело-голубых» была беспроигрышная серия из 15 игр, но рано ил поздно серии заканчиваются.

«Сезон для «Динамо» уже закончен, шансов на чемпионство больше нет. «Зенит» на голову сильнее», - приводит слова Силкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что за семь туров до конца чемпионата России «Динамо» отстаёт от «Зенита» на девять очков.