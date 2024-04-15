Тарханов заявил, что пошёл бы работать в «Спартак» вместе с Романцевым

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов ответил на вопрос, пошёл бы сейчас работать в стан «красно-белых».

Напомним, Тарханов работал в столичном клубе с 1992 по 1994 год.

«Уже не возьмут, потому что возраст не тот. Все смотрят на возраст. Но пошел бы с Олегом Ивановичем Романцевым», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Ранее «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Исполняющим обязанности наставника «красно-белых» назначен Владимир Слишкович.

После 23 матчей «Спартак» занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 35 зачетных баллов.