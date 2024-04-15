Андреев: «Выкуп Адамова? У нас вся команда пять миллионов стоит»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем защитника Арсена Адамова, права на которого принадлежат «Зениту».

По словам Андреева, сейчас у «Оренбурга» нет финансовых возможностей для выкупа Адамова.

«Вы знаете, сколько он стоит? Если он стоит пять миллионов, то как мы можем его рассматривать? У нас вся команда пять миллионов стоит», — цитирует Андреева «Спорт День за Днём».

В текущем сезоне 24-летний Адамов провёл за «Оренбург» 21 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 1,5 миллиона евро.