Корчагин: Не думал, что у Погребняка так удачно сложится карьера

Экс-футболист «Локомотива» и «Динамо» Эрик Корчагин высказался о карьере форварда Павла Погребняка.

По словам Корчагина, в начале карьеры было трудно представить, что Погребняк выиграет Кубок УЕФА и уедет играть в Бундеслигу и АПЛ.

— Хороший футболист, но то, что у него так удачно карьера сложится, было сложно представить, — приводит слова Корчагина Metaratings.

Напомним, Погребняк завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Последним клубом нападающего был екатеринбургский «Урал», за который он провел 52 матча, забил 12 мячей и записал на свой счет две результативные передачи.