Нигматуллин: «Мы видим сейчас не тот «Краснодар», который был в первом круге»

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался об отставке сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Экс-вратарь сборной России считает, что это было импульсивное решение руководителей клуба, которых, скорее всего, не устраивала стилистика игры.

«В какой‑то степени повлияли результаты. Мы видим сейчас не тот «Краснодар», который был в первом круге», - заявил Нигматуллин на телеканале «Матч ТВ» в эфире программы «Громко!».

Напомним, что за семь туров до конца чемпионата России «быки» занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» четыре очка.