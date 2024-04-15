Мостовой: «Увольнение Ивича — это безумие»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре «Краснодара» после отставки сербского тренера Владимира Ивича.

Напомним, Ивич покинул «быков» в марте после поражения от «Химок» в матче Кубка России. Сейчас «Краснодар» возглавляет Мурад Мусаев.

«С его уходом стало только хуже — команда потеряла все шансы на чемпионство. Никто не увольняет тренера, который идёт на первом месте. Это безумие», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

За семь туров до конца РПЛ «Краснодар», набравший 43 очка в 23 проведённых матчах, занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на четыре очка.