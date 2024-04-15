Романцев назвал «Зенит» самым могучим клубом РПЛ

Известный тренер Олег Романцев ответил на вопрос, дал ли матч «Краснодара» и «Зенита» (1:2) ответ на вопрос, кто больше заслуживает чемпионства.

По словам Романцева, для него такой вопрос и не стоял, ведь он с начала сезона отдавал предпочтение «Зениту».

«Классный состав с роскошной скамейкой, лидеры в каждой линии, опыт борьбы за чемпионство. Таков нынешний «Зенит». И как бы к нему ни относились, на сегодня это самый могучий клуб лиги», - цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам очного матча лидирующий «Зенит» увеличил отрыв от второго «Краснодара» до четырёх очков.