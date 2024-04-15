Нигматуллин подвёл итоги матча между «Краснодаром» и «Зенитом»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о прошедшем матче 24-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и питерским «Зенитом».

Экс-игрок сборной России отметил, что получились два разных тайма, ведь «быки» играли первым номером, а затем произошло что-то необъяснимое.

«Одни сдали, а другие прибавили. Вижу проблемную зону у «быков» справа в защите, также высокое индивидуальное мастерство исполнителей в «Зените», - приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1 благодаря голам Матео Кассьерры и вышедшего на замену Артура.