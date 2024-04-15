Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Спартак» ждут бои местного значения»

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию в «Спартаке» по мотивам отставки Гильермо Абаскаля.

- В «Спартаке» всё очень запутано, там точечными изменениями не обойдёшься. Этот сезон они доиграют уже как есть, с боями местного значения. Будущее команды зависит от того, какой придёт новый тренер, с каким багажом, с какими целями и какими перспективами. Но эти люди не станут просто играть лучше с приходом кого-то. Надо думать, как команду реанимировать. Всё равно «Спартак» есть «Спартак», – резюмировал Чугунов.

В 23 матчах сезона в рамках чемпионата России «красно-белые» набрали 36 очков.