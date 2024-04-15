Слишкович может остаться тренером «Спартака» до конца сезона

Помощник Гильермо Абаскаля Владимир Слишкович может остаться тренером московского «Спартака» до конца нынешнего сезона, об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

Напомним, что босниец будет готовить столичный клуб к ответной игре 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против питерского «Зенита» после отставки испанского специалиста.

Как отмечает источник, многое будет зависеть от результатов в ближайших играх.

Напомним, что Слишкович начал работать в столичном клубе в апреле 2022 года. Его соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

«Спартак» за семь туров до конца чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице.