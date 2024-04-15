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Абаскаль не стал говорить с игроками «Спартака» после увольнения

15 Апреля 2024 • 16:05 Комментировать (2)

В воскресенье «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в этот день испанский специалист прибыл на базу за несколько часов до начала тренировки и стал собирать вещи. Чуть позже состоялось командное собрание, на котором из руководителей «красно-белых» присутствовали Павел Жданов, Олег Малышев и Томаш Амарал.

Об отставке тренера объявил не сам Абаскаль, а Жданов. Говорить с футболистами и прощаться во время этого собрания испанец не стал. Дальше команда отправилась на тренировку под руководством Владимира Слишковича.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 17 апреля – против «Зенита» в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Олег Малышев Томаш Амарал Павел Жданов ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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TEREX
15 Апреля 2024 в 17:07
тюю..дажы ни папращалса с играками чмо..)) нада была пинка ышо дать..для скорасти..))
TEREX
15 Апреля 2024 в 17:04
ай..да на каво жы ты рыжый их пакинул..)) как жы типерича жыть та..хде апеть дух искать..))
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