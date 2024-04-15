Абаскаль не стал говорить с игроками «Спартака» после увольнения

В воскресенье «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в этот день испанский специалист прибыл на базу за несколько часов до начала тренировки и стал собирать вещи. Чуть позже состоялось командное собрание, на котором из руководителей «красно-белых» присутствовали Павел Жданов, Олег Малышев и Томаш Амарал.

Об отставке тренера объявил не сам Абаскаль, а Жданов. Говорить с футболистами и прощаться во время этого собрания испанец не стал. Дальше команда отправилась на тренировку под руководством Владимира Слишковича.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 17 апреля – против «Зенита» в Кубке России.