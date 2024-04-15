Магаль: «Уверен, что «Факел» останется в РПЛ»

Защитник «Факела» Руслан Магаль после поражения от «Ростова» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ оценил шансы воронежской команды сохранить прописку в РПЛ.

32-летний футболист выразил уверенность в том, что «Факел» сможет остаться в высшем дивизионе российского футбола.

«Я уверен, что мы останемся», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, после 23 туров РПЛ «Факел» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков. Отрыв команды Сергея Ташуева от зоны вылета сейчас составляет шесть баллов.

Свой следующий матч «Факел» проведёт в пятницу, 19 апреля, против одного из лидеров чемпионата России «Краснодара».