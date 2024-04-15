Булыкин: «Спартаку» нужен весомый и авторитетный специалист»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о том, кто должен занять пост главного тренера столичного «Спартака».

Экс-игрок сборной России считает, что нового рулевого нужно назначить как можно быстрее.

«Новый тренер должен внести положительные нотки в атмосферу в команде. «Спартаку» нужен весомый и авторитетный специалист. Если опять придёт какой‑то ноунейм, то мы увидим то же самое», - цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, что столичный клуб к ответному матчу 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против питерского «Зенита» будет готовить помощник Абаскаля Владимир Слишкович.