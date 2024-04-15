Даев: «Мусаев — удачное приобретение для ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Вячеслав Даев высказался о выступлениях новичка московской команды Тамерлана Мусаева в составе «армейцев».

Напомним, Мусаев перешёл в ЦСКА минувшей зимой из «Балтики». В составе «красно-синих» 22-летний футболист успел провести семь матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

«Очевидно, что Мусаев вписался в систему игры ЦСКА. Для «армейцев» — это удачное приобретение», — цитирует Даева «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков. Свой ближайший матч «армейцы» проведут 20 апреля против «Ахмата».