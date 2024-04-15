В «Ростове» высказались о выкупе Умара Сако

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о выкупе защитника Умара Сако, который принадлежит болгарской «Арде».

«На 99 процентов этот вопрос решен. Все важные документы и соглашения подписаны. Остались мелочи», - приводит слова Рыскина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 27-летний ивуариец пополнил ряды команды с берегов Дона на правах аренды зимой и уже принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Контракт Сако с болгарской командой рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.