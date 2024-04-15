Агент Михайлова высказался о будущем футболиста

Василий Голяна, агент полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова, выступающего на правах аренды за «Оренбург», высказался о будущем своего клиента.

Голяна отметил, что в весенней части сезона Михайлов начал получать больше игрового времени и сейчас наслаждается своим пребыванием в нижегородской команде.

«Мы пока просто наблюдаем за этим прогрессом, радуемся за Ярослава. Арендный договор рассчитан до конца сезона, после он должен будет вернуться в «Зенит». Дальше будем думать», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Михайлов провёл за «Оренбург» 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 700 тысяч евро.