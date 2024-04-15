Защитник «Динамо» Фернандес высказался о трёх поражениях подряд

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес высказался о трех поражениях столичного клуба подряд.

Напомним, что подопечные Марцела Лички в РПЛ уступили «Ростову» (1:4), московскому «Спартаку» (1:2) и «Уралу» (1:2).

Игрок сборной Парагвая отметил, что в первой части сезона у его команды были хорошие результаты, где-то везло, а где-то были набраны заслуженные очки.

«Но, к сожалению, в начале второй части сезона мы стали терять очки. Пока игра у нас не идет», - приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

«Динамо» продолжает занимать третье место в турнирной таблице РПЛ, однако отрыв от «Зенита» составляет девять очков.