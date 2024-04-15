Агент Николсона высказался о будущем нападающего в «Спартаке»

Агент нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега высказался о будущем своего клиента в столичном клубе.

Напомним, что текущий сезон форвард сборной Ямайки проводит в аренде во французском «Клермоне».

Агент отметил, что по окончании сезона с руководством столичного клуба будет разговор о возможном возвращении.

«Но я могу сказать, что конфликта с тренером Абаскалем не было. К сожалению, он просто не включил Шамара в свои планы», - приводит слова Портеги Metaratings.ru.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

Его соглашение со «Спартаком» рассчитано до лета 2026 года.