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Дркушич: «Не думаю, что «Спартак» был слабым в матче с «Сочи»

15 Апреля 2024 • 15:09 Комментировать
Сочи
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Урал
21.04 18:15

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата России.

Словенский футболист не согласился с тем, что в прошедшей игре «красно-белые» выглядели слабо.

«Не думаю, что «Спартак» был слабым в матче с нами. Во второй части чемпионата мы показываем, что можем играть в хороший футбол. В матче со «Спартаком» всё получилось», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ сочинцы расположились на последнем 16-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. 21 апреля команда Роберта Морено встретится с екатеринбургским «Уралом» на своём поле.  

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Спартак Москва Сочи Ваня Дркушич ещё теги

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СОЧИ УРАЛ
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