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Кечинов рассказал, чем ему запомнилась работа Абаскаля в «Спартаке» эксклюзив

15 Апреля 2024 • 15:06 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об увольнении Гильермо Абаскаля.

- Как отнеслись к отставке Абаскаля?

- Спокойно, потому что это было вопросом времени. Все к этому шло. Видимо, руководство договорилось с будущим наставником и не стало тянуть до окончания сезона. Это логично, учитывая, что не было стабильной игры и результата.

- Не считаете, что «Спартак» затянул с отставкой?

- Значит, не все так просто. Мы не знаем всех тонкостей. Видимо, были какие-то сомнения и трудности. Может быть, Абаскалю давали шанс, что команда заиграет и будет другой результат. Но этого не получилось. 

- Не считаете, что у Абаскаля есть оправдание в виде неожиданной потери ведущего игрока - Промеса?

- И с Промесом в составе были проблемы в атаке. Понятно, что в нападении с Промесом «Спартак» смотрелся гораздо ярче, больше забивал. Можно вспомнить игру в  обороне, где все рано были проблемы. Они шли постоянно. Даже если в нападении были хорошие матчи, то в обороне был бардак. Могли забить три-четыре мяча, но пропускали по два-три гола. Не было баланса. А результат этого требует.

- У Абаскаля было много времени, чтобы исправить недочеты в обороне. Почему не получилось?

- Не считаю, что у «Спартака» слабые футболисты в защите. Значит, что-то не то  делалось. Была надежда, что в зимнюю паузу команда над этим поработает и наладит игру в обороне. Первый весенний матч с «Зенитом» давал надежду, что сзади будет порядок. Потом случилась ситуация с Промесом и игра разладилась еще и в атаке.    

- Что у вас будет всплывать в памяти, когда услышите фамилию Абаскаля?

- Постоянные передергивания игроков. Не было стабильности в составе. Могли выиграть матч, а на следующую игру выходил совсем другой состав.

- «Спартак» пока будет готовить Слишкович. Это временная фигура, или он может задержаться, если у команды будут результаты?

- Это временно. Я не знаю этого специалиста. Он просто был в штабе, а за что отвечал, я не в курсе. Но про Карреру говорили так же. Никто его не знал. А потом у него пошло, и он выиграл чемпионат. Так что все может быть. Надо подождать. Хотя мне кажется, что клуб уже договорился с каким-то тренером.

- Сейчас в СМИ называют два варианта на смену Абаскаля: Карпин и Ивич. Кто вам ближе?

- Карпин работает в «Ростове» и сборной. Он не бросит свою команду. Да и летом тоже. У него все хорошо в «Ростове», все получается. Какой смысл все бросать и уходить в «Спартак»?

- Все-таки клубы находятся на разном уровне, а Карпин – амбициозный тренер.

- Поэтому он и решит, что с «Ростовом» сможет добиться большего, чем со «Спартаком».

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- А что касается Ивича?

- Для меня это тоже непонятная фигура. В «Краснодаре» у него был результат до поры до времени. Потом что-то произошло, и его убрали. Это неспроста. Мы чего-то не знаем. Лично я хотел бы видеть у руля команды российского специалиста, который сейчас свободен. На данный момент это Черчесов. Он уже работал в клубе, но прошло очень много времени, за которое он выиграл чемпионат Польши, Венгрии. Это кое о чем говорит. Но сейчас вообще непонятно, кто в итоге возглавит «Спартак». Называлась даже фамилия голландца Янсена. 

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Гильермо Абаскаль ещё теги

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