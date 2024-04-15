Непомнящий рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»

Увольнение Гильермо Абаскаля напрашивалось давно, а «Спартак» теперь следует доверить российскому специалисту. Такой точки зрения придерживается бывший наставник ряда клубов РПЛ и сборной Камеруна Валерий Непомнящий.

- «Спартаку» нужен российский специалист. Это очень важно! Потому что «Спартак» - история отечественного футбола», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также отметил, что руководство «красно-белых» слишком сильно доверяет иностранцам, давая им намного больше времени. По мнению Непомнящего, будь на месте Абаскаля российский тренер, он был бы уволен намного раньше, как только команда начала показывать неудовлетворительные результаты.

«Спартак» идёт лишь седьмым в турнирной таблице РПЛ, но ещё имеет шанс побороться за Кубок России.