Камоцци считает увольнение Ивича ошибкой руководства «Краснодара»

Советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Эксперт считает, что последние матчи «быков» говорят о том, что отставка сербского специалиста была ошибкой.

«Руководство «Краснодара» поступило неправильно. Это сильный тренер», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что в минувшие выходные команда Мурада Мусаева, который сменил Ивича на посту главного тренера, на своём поле уступила «Зениту» со счётом 1:2. Отставание от команды с берегов Невы за семь туров до конца чемпионата составляет четыре очка.