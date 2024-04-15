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Камоцци считает увольнение Ивича ошибкой руководства «Краснодара»

15 Апреля 2024 • 14:59 Комментировать (1)
Краснодар
...
Факел
19.04 19:00

Советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Эксперт считает, что последние матчи «быков» говорят о том, что отставка сербского специалиста была ошибкой.

«Руководство «Краснодара» поступило неправильно. Это сильный тренер», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что в минувшие выходные команда Мурада Мусаева, который сменил Ивича на посту главного тренера, на своём поле уступила «Зениту» со счётом 1:2. Отставание от команды с берегов Невы за семь туров до конца чемпионата составляет четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Франко Камоцци ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
15 Апреля 2024 в 15:18
когда сезон закончится можно будет что то говорить прав босс или нет мы же ничего не знаем может Ивич сам ушёл
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