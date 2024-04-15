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Канчельскис призвал «Спартак» вернуть Романцева

15 Апреля 2024 • 14:52 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Спартаку» необходимо назначить на пост наставника команды своего бывшего тренера Олега Романцева.

Напомним, вчера, 14 апреля, «Спартак» официально объявил об отставке испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Ребята из «Спартака», верните Олега Романцева! У Ивановича ещё есть порох в пороховницах. Попробуйте! Чего вы боитесь? А вместе с ним Мостового и Шалимова — дайте им шанс», — цитирует Канчельскиса Sport24.

После 23 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей тройки на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Александр Мостовой Игорь Шалимов Андрей Канчельскис ещё теги

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