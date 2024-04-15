«Это бред» - тренер «Зенита» призвал не короновать команду раньше времени

«Зенит» пока не выиграл чемпионский титул, и до конца сезона ещё многое может измениться, предупредил ассистент Сергея Семака Вильям де Оливейра.

«Это бред. Впереди ещё семь туров. Впереди у нас «Оренбург», можно проиграть - и всё начнётся сначала», - цитирует тренера «Чемпионат».

После победы над основным конкурентом, «Краснодаром», и поражения «Динамо» в матче с «Уралом» преимущество питерцев над вторым местом достигло четырёх очков.

В среду подопечные Сергея Семака сыграют в рамках Кубка России со «Спартаком», а уже в следующее воскресенье в 24-м туре РПЛ встретятся с «Оренбургом».