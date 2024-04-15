«Краснодар» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче против «Зенита»

«Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) с просьбой оценить работу главного арбитра матча Сергея Иванова в матче 24-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «быки» просят оценить эпизод, который на произошёл на 97-й минуте встречи, когда арбитр не назначил пенальти в ворота «Зенита» за фол голкипера Михаила Кержакова на Хуниоре Алонсо.

Напомним, что «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1 и за семь туров до конца чемпионата имеет отрыв от краснодарской команды в четыре очка.