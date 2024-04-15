Рианчо заявил, что не готов вернуться в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о своём возможном возвращении в московский клуб.

Напомним, вчера, 14 апреля, было официально объявлено о том, что испанец Гильермо Абаскаль покинул пост наставника «красно-белых».

«Готов ли я сейчас вернуться в «Спартак»? Нет. Почему? Не хочу, у меня уже есть работа. Я занимаю пост директора муниципального спортивного института Сантандера», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Спартак», набравший 35 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. До конца сезона «красно-белым» осталось провести семь матчей.