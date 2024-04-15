Нападающий «Ахмата» Конате обратился к болельщикам после поражения от «Балтики»

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате извинился перед болельщиками за разгромное поражение от «Балтики» (1:7) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что «Ахмат» всегда был великим клубом, и результат против калининградской команды не соответствует ожиданиям.

«Мы забудем то, что произошло, и будем работать ещё усерднее, чтобы выбрать из этой ситуации. После дождя наступает хорошая погода. «Ахмат» – сила», - написал Конате в социальной сети.

Напомним, что «Ахмат» за семь туров до конца чемпионата России занимает 15-е место в турнирной таблице.