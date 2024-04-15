Испанский журналист: «Абаскаль сможет найти себе клуб в Европе»

Испанский журналист Хосе Антонио Эспина высказался о будущем бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который был уволен из московского клуба вчера, 14 апреля.

По мнению журналиста, 35-летний испанец сможет без проблем найти себе работу в Европе.

«Уверен, он не останется без работы. Гильерме сможет найти клуб в Европе, будут команды, которые захотят его пригласить на пост главного тренера», — цитирует Эспину «РБ Спорт».

После 23 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» Абаскаля расположился на седьмом месте турнирной таблицы, сумев набрать 35 очков. Испанец возглавлял «красно-белых» с июня 2022 года.