Мойзес считает, что ЦСКА способен побороться с «Зенитом» в РПЛ

Для ЦСКА ещё ничего не потеряно в текущем сезоне. В том числе, «армейцы» способны побороться даже с «Зенитом», заявил бразильский защитник «красно-синих» Мойзес.

«Мы находимся немного далеко от «Зенита», но должны продолжать бороться, нам нужно набрать как можно больше очков. Пока ещё ничего не решено», - цитирует футболиста Metaratimgs.ru.

В своём последнем матче ЦСКА вырвал ничью в противостоянии с «Локомотивом», уступая по ходу встречи 1:3 и отыграв два мяча. В следующем туре подопечные Владимира Федотова дома примут грозненский «Ахмат».

«Зенит» сначала ждёт кубковый матч с московским «Спартаком», а затем в рамках РПЛ питерцы дома встретятся с «Оренбургом».