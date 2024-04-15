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Мойзес считает, что ЦСКА способен побороться с «Зенитом» в РПЛ

15 Апреля 2024 • 14:01 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
20.04 19:30

Для ЦСКА ещё ничего не потеряно в текущем сезоне. В том числе, «армейцы» способны побороться даже с «Зенитом», заявил бразильский защитник «красно-синих» Мойзес.

«Мы находимся немного далеко от «Зенита», но должны продолжать бороться, нам нужно набрать как можно больше очков. Пока ещё ничего не решено», - цитирует футболиста Metaratimgs.ru.

В своём последнем матче ЦСКА вырвал ничью в противостоянии с «Локомотивом», уступая по ходу встречи 1:3 и отыграв два мяча. В следующем туре подопечные Владимира Федотова дома примут грозненский «Ахмат».

«Зенит» сначала ждёт кубковый матч с московским «Спартаком», а затем в рамках РПЛ питерцы дома встретятся с «Оренбургом».

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